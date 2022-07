ThinkParQ implementa BeeGFS na América Latina através do Versatus HPC

ThinkParQ, a empresa por trás do sistema de arquivos paralelos BeeGFS, anunciou sua expansão para a América Latina com o parceiro de negócios local Versatus HPC.

A ThinkParQ GmbH dedica-se a criar e desenvolver as soluções para ambientes orientados a alto desempenho mais rápidos, flexíveis e estáveis. A empresa é a responsável pela pesquisa e desenvolvimento do BeeGFS e trabalha de maneira próxima com os integradores de sistemas para criar soluções turn-key.

O BeeGFS é um dos sistemas de arquivo paralelo para cluster, desenvolvido com foco especial em performance de cargas de trabalho com I/O (entrada/saída) intensivo e projetado para uma fácil instalação e gerenciamento. “Integrar o BeeGFS na linha de produto de Versatus HPC permite que propicie uma solução turn-key com uma performance ainda maior para seus clientes, além de fornecer localmente suporte de 1o e 2o nível”, diz um comunicado de imprensa.

“Nós projetamos, implementamos e realizamos a manutenção de clusters HPC há mais de uma década, o que vemos é que com o incessante aumento do tamanho dos supercomputadores muita pressão está recaindo na camada de storage”, comenta Denis dos Anjos, diretor de HPC na Versatus HPC. “O BeeGFS possui a habilidade de alimentar as famintas e múltiplas cpus de alta frequencia com uma taxa de transferência de dados (throughput) inimaginável. Isso sem falar que diferentemente dos sistemas de storage tradicionais, o BeeGFS pode ser expandido on-the-fly, ou seja, com o cluster em operação, sem downtime (tempo de parada), e isso é exatamente o que nossos clientes necessitam para alcançar um melhor desempenho”, comentou dos Anjos.

A Versatus HPC é uma empresa pioneira no Brasil no campo da HPC, fornecendo soluções de computação de alto desempenho para clientes acadêmicos e corporativos.

“Nós estamos bastante animados com a nossa parceria com a Versatus HPC no Brasil devido às oportunidades adicionais que isto nos traz ao fornecer o BeeGFS para o mercado latino-americano” declara Frank Herold, CEO da ThinkParQ. “Ao mesmo tempo que o Brasil é um novo mercado para nós, o BeeGFS está se tornando uma alternativa de sistema de arquivos mais favorável se comparado com os outros tradicionalmente disponíveis. Estamos empolgados com a parceria entre a Versatus HPC e a ThinkParQ e com uma grande expectativa de uma longa e bem sucedida relação comercial”.

Tendo em vista o crescimento exponencial do BeeGFS em outras regiões, como por exemplo nos Estados Unidos e Ásia-Pacífico, e a manutenção de sua presença como um dos sistemas de arquivos paralelos mais utilizados na Europa, a expansão para o mercado latino-americano com o BeeGFS está alinhada com a estratégia de crescimento da ThinkParQ.