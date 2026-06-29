Projeto une indústria, academia e Forças Armadas para desenvolver IA no Brasil

Um projeto que reúne universidades, empresas, órgãos públicos e as Forças Armadas do Brasil pretende acelerar o desenvolvimento de inteligência artificial (IA), cibersegurança e tecnologias quânticas, reduzindo a dependência tecnológica do país em áreas estratégicas.

Coordenado pelo Instituto Synapse, no Paraná, o projeto tem duas frentes: desenvolver tecnologias para a defesa com potencial de aplicação civil e gerir grandes volumes de dados com IA –acelerando consultas, resumindo informações e apoiando decisões em setores como petróleo e gás, energia e infraestrutura.

A ferramenta utiliza IA generativa com robôs de conversação avançados para consultar, resumir e cruzar informações em tempo real, eliminando buscas manuais. Segundo os responsáveis pela iniciativa, ela pode reduzir o tempo de análise de bases complexas de dados e apoiar decisões estratégicas na indústria.

"Precisamos extrapolar a área militar e colocar toda a parte tecnológica desenvolvida pelas Forças Armadas à disposição da sociedade civil para que possamos obter um mínimo de soberania digital nacional", afirma Cid Vianna, diretor do Instituto Synapse e responsável pela coordenação dos assuntos relacionados ao Exército Brasileiro.

A Petrobras é a principal financiadora, com apoio técnico e financeiro em parceria com a FUNDUNESP, responsável pela gestão administrativa. Para 2026, estão previstos R$ 15 milhões em investimentos e mil vagas gratuitas em quatro cursos de capacitação.

Além do desenvolvimento tecnológico, o Instituto Synapse planeja construir um parque tecnológico no Paraná –estado escolhido por reunir ecossistema de inovação, infraestrutura tecnológica e redes de hiperconectividade.

A presidente do instituto, Iolanda Viana, descreve a iniciativa como um centro de excelência em tecnologias para defesa, estruturado em três pilares: conscientização sobre o uso da tecnologia, desenvolvimento de pesquisa e implantação do parque.

"A ideia é unir a academia, onde já existem pesquisas e soluções em desenvolvimento, às empresas privadas, que precisam transformar esse conhecimento em produtos", diz ela. “Ao mesmo tempo, o Exército contribui com tecnologias desenvolvidas em áreas estratégicas e também apresenta demandas que podem ser atendidas por esse ecossistema.”