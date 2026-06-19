EXA inaugura centro de inovação tecnológica e cibersegurança no Piauí

A EXA, ecossistema de proteção digital do Grupo FS, inaugurou, em Parnaíba (PI), o EXA Labs, o primeiro Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do estado focado em cibersegurança. A iniciativa marca um movimento estratégico de descentralização da inovação no Brasil, integrando pesquisa acadêmica, qualificação técnica e desenvolvimento de soluções de ponta em inteligência artificial (IA) e prevenção a fraudes.

Essa ação nasce em um momento de agravamento da crise de cibersegurança no país, hoje o segundo mais atacado digitalmente no mundo. Em 2025, o Brasil registrou mais de 14 milhões de tentativas de fraude, uma ocorrência a cada 2,2 segundos, alta de 28,6% em relação a 2024, segundo a Serasa Experian. Apenas os golpes envolvendo Pix e boletos falsos somaram prejuízo de R$ 29 bilhões, atingindo 24 milhões de brasileiros. O cenário se intensifica com o avanço da inteligência artificial, que já está presente em 42,5% das fraudes, enquanto os deepfakes cresceram 830% em um ano. Na região Nordeste, as tentativas de fraudes digitais avançaram 32%.

O Brasil enfrenta um déficit estimado em 750 mil especialistas em cibersegurança, segundo a Fortinet, e essa lacuna é ainda mais acentuada fora dos grandes centros. O EXA Labs no Piauí foi estruturado para enfrentar esse desafio por meio de pesquisa em parceria com universidades locais e investimento em qualificação profissional. O objetivo é ampliar o acesso de estudantes à fronteira da cibersegurança e da inteligência artificial, além de fortalecer a formação técnica voltada às demandas reais do mercado. Como parte desse movimento, o novo laboratório utilizará a estrutura da empresa em Parnaíba como ponto de encontro entre pesquisadores, especialistas e equipes técnicas, com foco na criação de soluções inovadoras para proteção digital e no enfrentamento dos desafios crescentes da segurança cibernética.

A EXA já investiu R$ 250 milhões em infraestrutura tecnológica, desenvolvimento de produtos, estrutura operacional e contratação de mão de obra qualificada nos últimos três anos. Desse total, R$ 9 milhões foram destinados exclusivamente ao apoio de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento O Centro de Inovação Tecnológica e Cibersegurança receberá aportes de R$ 25 milhões previsto para os próximos quatro anos no EXA Labs de Parnaíba (PI) consolida um hub regional voltado à criação de modelos próprios de machine learning e IA aplicados à segurança, como a detecção de deep fakes e análise de comportamento em transações em tempo real.

“O Piauí oferece o ambiente institucional e a infraestrutura necessária — conectividade de ponta e capital humano qualificado — para sustentar um projeto de P&D de alta complexidade. Estamos conectando a pesquisa acadêmica a desafios reais de proteção digital, garantindo que o que é desenvolvido aqui chegue, na ponta, como uma barreira eficiente contra as novas modalidades de crimes digitais”, diz Carlos Alberto Landim, membro do Conselho de Administração da EXA e partner do Grupo FS.

A iniciativa dá continuidade à estratégia da EXA de aproximar pesquisa acadêmica e desenvolvimento tecnológico. Após estabelecer parceria com a PUC-Rio para estudos em inteligência artificial aplicada à cibersegurança e à prevenção de fraudes, a empresa expande o projeto em Parnaíba com duas instituições de ensino locais: a Uninassau, com foco em P&D de novas soluções digitais antigolpe e antifraude, e o SENAI, voltado à qualificação profissional e à aceleração de projetos por meio do Saga SENAI de Inovação.