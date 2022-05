CommScope acelera a implantação do 5G com sua plataforma Mosaic

À medida que novas bandas de frequência se tornam disponíveis, as operadoras de telecomunicações são pressionadas no sentido de maximizar seus investimentos e implantar rapidamente o espectro. Para lidar com esse senso de urgência, a CommScope acaba de lançar a Mosaic, uma nova plataforma de antena ativa/passiva que ajuda as operadoras a simplificar e acelerar a implantação de torres relacionadas ao 5G.

De acordo com CommScope, o design agnóstico de hardware modular de rádio da Mosaic ajuda as operadoras de rede móvel a implementar a cobertura 5G e, ao mesmo tempo, oferece suporte para as estruturas de 4G herdadas, que ainda têm anos lucrativos pela frente. A adição de recursos de 5G geralmente impõe a necessidade de novos equipamentos de torre, entre os quais Active Antenna Systems (AAS) que suportam capacidades de massive MIMO. “A plataforma Mosaic, da CommScope, permite que as operadoras combinem recursos de antena ativa e passiva de forma a simplificar as complexidades no topo da torre e a reduzir o espaço ocupado e a carga de vento, preservando o desempenho de todas as tecnologias”, diz o fornecedor.

O design compacto da Mosaic resolve os entraves da interferência pela utilização de diferentes tecnologias e gerações de tecnologia em um único local, afetando o desempenho da rede, e garante que a infraestrutura ativa em 4G possa coexistir com novas antenas 5G.

“A plataforma Mosaic reduz o espaço ocupado no topo da torre, fornecendo a capacidade de montar equipamentos MIMO AAS na parte traseira de uma antena passiva convencional, mediante o uso de tecnologia avançada e práticas de design modular. A variedade de contagem e comprimento de portas disponível no módulo de antena passiva também facilita a atualização para 5G mMIMO, além de oferecer suporte a todas as bandas sub-6 GHz já existentes”, diz CommScope.

À medida que as operadoras aumentam a cobertura 5G em suas redes, os consumidores continuarão a investir em smartphones com esse espectro. Além de velocidades móveis mais rápidas, o setor testará novas formas de uso em carros autônomos, experiências personalizadas em eventos esportivos e entretenimento, colares de gado com conexão 5G em fazendas, exames de ultrassom controlados a distância, cirurgias remotas e muito mais. “O espectro utilizado para esses novos serviços exigirá densificação e inovações em engenharia. A plataforma Mosaic foi projetada para ajudar as operadoras a acelerar essa demanda e, ao mesmo tempo em que suportam as redes 4G já existentes”, diz um comunicado de imprensa.